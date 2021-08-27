麻豆在地科技公司員工樂公益，廠慶捐66萬元助家扶弱勢童。（岱稜科技提供／劉秀芬台南傳真）

台南麻豆在地企業岱稜科技公司熱心公益，自2002年開始響應北台南家扶推動的無窮世代抗貧助學列車，今年有感於疫情衝擊下弱勢家庭孩童就學更加困難，廠慶活動發起助學募款，共募得66萬6000元全數捐助家扶。

創立31年的岱稜科技是全球前三燙金箔大廠，今年結合「永續岱稜．一同前行」廠慶活動，發起助學募款行動，邀請同仁持續幫助弱勢孩童，員工捐款滿額即贈「岱稜廠慶同樂券」，可憑券至麻豆商圈店家消費。

岱稜科技表示，員工捐款助公益，還可以幫助振興麻豆商圈經濟，還有機會抽中Gogoro電動機車、任天堂switch和萬元防疫照顧金，員工參與踴躍，共募得66萬6000元全數捐助家扶，讓31周年廠慶活動創造「三贏」。

岱稜科技董事長蔡國龍以「誠信務實、感恩惜福」為理念，在地深根多年，帶領集團員工默默参與各項公益活動，自西元2002年開始響應北台南家扶推動的無窮世代抗貧助學列車，持續20年累計幫助鄰近地區超過2600位弱勢家庭孩子孩童快樂上學去。