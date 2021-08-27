桃園蘆竹1名患有高血壓的獨居52歲廖姓男子自21日與友人通聯後便失去消息，直至23日陳姓友人傳訊祝賀生日快樂卻遲遲未回應，才驚覺廖男恐有危險通報警方，所幸警消人員及時破門而入，更發現廖男已倒臥廚房奄奄一息，趕緊送醫，經過4天搶救順利救回一命。

廖男獨自一人住在蘆竹區的一處公寓，且平日和友人互動頻繁，但沒想到21日陳姓好友與廖男傳訊息聊天後，廖男便失去聯絡，事隔2日也遲遲未有回應，23日因適逢廖男生日，陳姓友人再次傳訊準備祝賀廖男生日快樂，廖男卻毫無反應，察覺廖男過去高血壓病史可能有暈倒危險，才趕緊與廖男哥哥前往察看卻無人應門。

陳姓友人與廖男哥哥見狀隨即通報警消人員到場搶救，且為免耽誤搶救黃金時機，警消便決定破門而入，進屋一看發現廖男身體癱軟倒臥廚房地板，且意識模糊無法說明情況，經救護人員及時將廖男送往醫院，並經過4天搶救後，順利保住性命，且健康狀況持續恢復穩定。

蘆竹警分局表示，廖男自22日倒臥在家後便無人發現，直至23日警消破門而入才順利獲救，並強調，廖男靠著自己堅強的意志撐了2天，所幸親友及時發現通報警方才避免憾事發生，警方呼籲，家中如有健康隱憂者，應多給予關心並保持密切注意，以免意外發生。