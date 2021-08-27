塔利班（Taliban）組織近期奪回阿富汗政權，讓美軍灰頭土臉撤出阿富汗，近期掀起不少討論，而台灣的民進黨自2016年上台執政，包含疫苗、萊豬在內眾多政策都曾引起民怨，鄉民近日則以「塔綠班」來形容民進黨，綠營多位政要都被配上諧音梗調侃，成為這2天在PTT熱議話題。「宅神」朱學恒也跟上時事喊「塔綠班」，讓1.5萬網友嗨翻大讚。

有PTT網友26日整理多篇「塔綠班宇宙」搞笑地表示，該時空「聖地是邁家」、英許之地是菸路撒冷，現任哈里發是蘇貞丹，貨幣是五倍卷，共同語言是蔡英文，國家是阿富燦酋長共和國，首都是CLOCK布爾，人口有817萬，人均收入有1450美金。

且該網友也加碼整理大酸，主要糧食作物是爐渣米和芒果，主要肉類食物是萊豬，且主要出口芒果乾，主要礦產資源為「乾淨的煤」，主要發電方式是「用愛發電」，主要信奉經典則是「堵藍經」，行政院長蘇貞昌是聖地邁家的「親貞寺」，副總統賴清德成「穆罕清德」口號是「阿拉花媽、貞昌(主)至大」。

對於PTT網友熱議，朱學恒26日在臉書PO文嘲諷，「塔綠班」，貼文PO出吸引1.5萬人狂讚，近1千5百則留言。曾參選民眾黨高雄第5選區立委的李佳玲留言表示，「今日最中肯的三個字，塔綠班」。