台中國安社區住戶27日晚上舉牌抗議，2007年轉型回歸一般公寓大廈，每月逾140萬管理費社區收入，加上市府2007年撥入公積金3800多萬，卻只剩1400多萬，批評社區管理不善，要求管委會依法行事、公開帳目，台中市府住宅發展工程處表示，已要求管委會限期回復。

位在西屯區國安社區住戶組成自救會，27日晚上7時30分近百名住戶抗議社區長期管理不善，公共設施多處漏積水、外牆磁磚破裂、8成監視器損壞、電梯使用許可證過期、消防設備安檢逾期，怒問「錢花到哪裡？」

自救會說，國安社區為1007戶大型社區，住戶依《公寓大廈管理條例》要求查帳，管委會推拖拉，住戶組自救團結行動，連署超過300名住戶，希望管委會公開透明、依法行事、讓住戶真正共同參與社區自治的管委會。

住宅處強調，對住戶陳情社區未依《公寓大廈管理條例》第25條規定，每年至少舉行1次區分所有權人會議，市府將持續追蹤監督，已要求該管理委員會應依規辦理，落實社區自治精神及維護住戶權益。

社區住戶如需查明財務資料，可依法規定向管委會提出申請閱覽及影印相關財務報表，管委會應定期將公共基金或區分所有權人、住戶分擔或其他應負擔費用的收支、保管及運用情形公告。

針對住戶提及政府曾撥款3000多萬公基金，住宅處指出，此部分為早期國宅興建時，完工後的管理基金，在《國宅法》廢除後回歸公寓大廈條例，並將各社區管理基金移撥給各社區自治管理。