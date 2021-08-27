為提升員警執勤安全桃園市平鎮警分局邀請台北市立大學競技運動訓練研究所教練游日鴻擔任講師辦理為期3天的防身術課程，盼強化員警危機意識及敵情觀念，更進一步確保市民安全。

為提升員警執勤安全，桃園市平鎮警分局邀請台北市立大學競技運動訓練研究所教練游日鴻擔任講師辦理為期3天的防身術課程，且連桃園市議員莊玉輝也到場學習，莊玉輝表示，這一次防身術的課程藉由雨傘、皮帶或是拐杖這些日常生活中隨手可得的物品，來達到「解危」及「脫困」的防身效果，相當特別。

平鎮警分局副分局長蔡俊輝表示，擁有中華民國國武術總會教練證的游日鴻講師，自幼就對中國武術有著極大的興趣，曾獲得全中運高中男子刀棍術全能金牌，並多次奪得全國中正盃男子劍術及刀術的冠軍，更在2016年世界太極拳錦標賽榮獲男子器械組金牌，強調師資堅強。

除此之外，由於武術訓練需要極大的肌耐力及爆發力，同時擁有體適能教練證及AFAA WT重量訓練教練證的游日鴻教練，也特別藉由此課程，教導每位同仁居家健身運動，讓全身肌肉平衡發展，莊玉輝也表示，相信透過不同的防身觀念及技巧，可以增進員警日後執勤時的反應，以及自身的防衛，避免受傷，也更進一步確保轄區內市民的安全。