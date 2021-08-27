1名女友抱怨男友月薪僅35K，男友已34歲存款不到40萬，而她自己創業月入70K，日前她與男友討論結婚，她希望在台北置產，但男友卻認為在新北市租屋就好，未來的小孩就「窮養」，生活簡單踏實就好，她當下聽到卻哭了，她認為男友僅安於現狀，因此PO文詢問網友意見；其他網友則留言說她的心態有問題，勸2人早點分手。

該女友在臉書「靠北男友2.0」發文表示，她創業開餐店月薪約7萬，而男友擔任小公司職員月薪3.5萬，且男友公司沒有什麼升遷機會，薪水調漲機會低，他們日前考量結婚事宜，她希望婚後能在台北置產，但男友認為繼續在新北市租屋、以機車代步，未來若有小孩就以「窮養」方式。

1名女友抱怨男友已34歲存款不到40萬，而她自己創業月入70K，男友說未來生下的小孩就「窮養」，生活簡單踏實就好，她當下聽到卻哭了。（翻攝自臉書「靠北男友2.0」）

該女友說，男友跟她說他的存款不到40萬，她當下即就哭了，「為何都34歲了，存款才不到40w呢？」她說男友需還學貸、給家裡錢，經濟不寬裕，「我哭不在於他目前沒車沒房低存款，而是他安於現況的心態」，她擔心婚後因各個金錢觀念而不斷吵架，因此PO文詢問網友是否有相關經驗，最後仍持續交往嗎？

許多網友則認為原PO男友已經有慢慢存款很好了，勸2人趕快分手，留言說「貧窮至少有骨氣，沒偷沒搶不會比別人差」、「如果妳是全部白手起家，沒拿家裡半毛錢創業，那無話可說，如果不是，拜託別害了這個帥哥」、「妳們價值觀不同，小孩出來之後吵不完，沒有誰對誰錯，結案」、「走進婚姻很容易。但經營婚姻不容易。不要太自我，要有同理心」、「如果夠愛他就得多少捨棄掉自己所嚮往的理想生活品質，如果理想比較重要，建議換下一個吧」。