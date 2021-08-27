本周以來有兩天回報沒有新增新冠確診案例，「嘉玲」（＋0）總是帶給民眾稍緩心頭的染疫壓力，27日公布的110年8月消費者信心指數(CCI)，其中有關民眾對於健康狀況的自我判定，自上周調查的時點算起，民眾就開始信心漸漸回來。

8月CCI調查期間為110年8月18日至21日，調查了六項分項指標和2項獨立指標。其中，「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為106.65點，較上月的調查結果上升18.6點（110/7：88.05），是有調查以來的最大增幅，幾乎是可以用「躍升」作形容，且從絕對水準來看，超過100點是為「偏向樂觀」的指標，前次超過100點是2020年9月。

調查單位分析，民眾樂觀於目前的健康情況，與新冠疫苗接種持續進行，即使疫苗進口斷斷續續，但總是會有「又進口了」的最新訊息，目前的一劑接種率超過四成，帶來的是「嘉玲」（＋0）好消息，大家對於疫情緩解真的有感。

此外，「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為88.65點，與上個月的調查結果相較上升1.95點(110/7：86.7)，反映出民眾對於走出病毒感染陰影的期待。

消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年8月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2903位台灣地區20歲以上的民眾，在95％的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。