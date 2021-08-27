各國撤離阿富汗的最後一些航班今天繼續自喀布爾機場起飛，試圖逃離塔利班統治的民眾昨天遭到兩起自殺爆炸攻擊，至少有85 人死亡，包括13名美軍。

聖戰組織伊斯蘭國（IS）坦承犯案，此事為美國領導下本已倉皇進行的空運撤離行動憑添了更大恐慌。

法新社記者目擊，有些撤離航班今天早上已恢復行駛，停機坪上有人群列隊等候，不過昨天發生爆炸的位置不再有人群聚集。

英國和西班牙宣布，今天將結束撤離作業，稍早加拿大和澳洲已停飛航班。

塔利班15日奪下阿富汗政權至今，已有10萬人以上搭機離境。