各國撤離阿富汗的最後一些航班今天繼續自喀布爾機場起飛，試圖逃離塔利班統治的民眾昨天遭到兩起自殺爆炸攻擊，至少有85 人死亡，包括13名美軍。
聖戰組織伊斯蘭國（IS）坦承犯案，此事為美國領導下本已倉皇進行的空運撤離行動憑添了更大恐慌。
法新社記者目擊，有些撤離航班今天早上已恢復行駛，停機坪上有人群列隊等候，不過昨天發生爆炸的位置不再有人群聚集。
英國和西班牙宣布，今天將結束撤離作業，稍早加拿大和澳洲已停飛航班。
塔利班15日奪下阿富汗政權至今，已有10萬人以上搭機離境。
各國撤離阿富汗的最後一些航班今天繼續自喀布爾機場起飛，試圖逃離塔利班統治的民眾昨天遭到兩起自殺爆炸攻擊，至少有85 人死亡，包括13名美軍。
聖戰組織伊斯蘭國（IS）坦承犯案，此事為美國領導下本已倉皇進行的空運撤離行動憑添了更大恐慌。
法新社記者目擊，有些撤離航班今天早上已恢復行駛，停機坪上有人群列隊等候，不過昨天發生爆炸的位置不再有人群聚集。
英國和西班牙宣布，今天將結束撤離作業，稍早加拿大和澳洲已停飛航班。
塔利班15日奪下阿富汗政權至今，已有10萬人以上搭機離境。
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