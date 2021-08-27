今年九月開始，明年的氣運就會開始一點一滴地進入。如果想要在明年好命又好運，就要把握下半年的時間好好衝刺、轉運，就有機會將明年的運勢由黑翻紅、紅到發紫。想要知道你下半年究竟能不能夠鹹魚翻身嗎？命理師沈嶸神準靈數占卜要用通靈的方式，帶領大家利用數字能量預測「你下半年在哪方面能夠後勢看漲、鹹魚翻身」，快來一起領取你的旺運大補帖吧！

【選擇指引】

請集中思緒，靜下心，專注的默唸問題：「下半年我在哪方面後勢看漲、鹹魚翻身？」再依照第一直覺，選擇一組你最有感應的數字。請務必靜心專注，才能得到最精準的解答。

用第一直覺選擇一組數字吧！

選好了就馬上來看答案吧！

選擇數字「909」：

身心靈安定 健康運勢看漲

下半年你將有機會告別過去的不安、煩惱和混亂的狀況，獲得真正心靈上的平靜，下半年將是你休養生息的一個好時機。你的運勢剛好走完一個循環點，無論你先前是處在頂峰或低谷，下半年都將會回歸到穩定的平穩期。你在上半年的經歷中累積了足夠的智慧，看事情的眼光變得比以前透徹，你已經想通了一些道理，不再像過去一樣容易執著或陷入盲點。此外，你也找到了適合自己的生活步調，原先不能適應、勉強忍耐的狀況也被你調適得相當不錯，你現在已經有自己的節奏，可以游刃有餘的打點好每一項行程，甚至找到最適合自己的養生方式，所以下半年可說是你的身體健康和心情都能得到圓滿的時期，不論外界發生什麼變化，你都能調適得相當好。

沈嶸老師的提點：心靈的正向能量其實就是一種魔法，如果你能夠完全去除內心的恐懼、懷疑、擔憂或傷害，那麼你就開始有了「心想事成」的能力，改變貧窮為富足、改變不幸成好命。雖然一時難以做到，但你一定要透過學習、鍛鍊，讓自己成為一個具有正向能量的人，如此你才能召喚更多正向的人事物到你身邊，協助你度過每一次的難關，這才是真正的「天助自助人」。

選擇數字「182」：

交際圈拓展 視野大翻新

選到這組數字的人，下半年你的心靈成熟度高，在處理人際或是溝通相關問題時，手腕會比以往更加成熟，所以你的人緣維持得相當不錯，基本上大部分的人都不排斥與你往來，甚至願意把他們的朋友或人脈介紹給你認識，幫助你居中牽線，因此你下半年的交際圈可望擴大，認識到更多不同圈子、領域的人。如果你本身的表現良好、名譽受到認可，甚至有機會碰觸到更高層級的社交圈，例如：老闆級的人物、上流圈、名人圈等，跟平常無法輕易碰面的人交流，你的視野也因此得以翻新，學到很多能讓你提升層次的價值觀，例如：置換財富思維、學習更高端的做人處事方法等。建議你不要太害羞、太封閉，利用下半年的時間多多參與社交活動，積極與人溝通面談，在與人交流的過程中，也許就會有意想不到的收穫喔！

沈嶸老師的提點：你的朋友越多，你在社會上勝出的機會就越大，因為每一條人脈，都代表了一條錢脈。但我指的朋友，並不是那些互吐苦水、只為了放鬆而聚在一起的朋友，而是廣泛的交際，這些都是友誼的一環。凡是能互相幫助，關係運作得起來又能彼此尊重的對象，都可以和你建立起友誼，在有機會相處時懂得尊重包容、給人留下好印象，這就足夠了。這些朋友才能幫你增廣見聞，延伸你在社會上的觸角。

選擇數字「434」：

桃花運旺盛 感情增溫

不論是單身或有伴侶的人，經過了上半年，你逐漸學會了珍惜他人的心意，即使只是平凡的相處、輕鬆的談天說地，你比起過往更加珍惜彼此相處的每個時刻，這樣的心念也讓你散發的氛圍變得柔和，更容易跟人建立善緣，桃花運也跟著旺盛了起來，許多人都喜歡跟你在一起，甚至跟你在一起時會有如沐春風的感覺。所以選到這組數字的人如果是單身，下半年你的親和力容易讓人對你產生好感、形象加分，也有很高的機率能認識到新的對象；如果是有伴侶的人，今年你體會到平安順遂就是最大的幸福，開始願意多花時間在彼此的生活中創造甜蜜的感覺，願意珍惜對方的優點，即使有紛爭，你也很願意積極找出共識，化解彼此的心結，對方也因為感受到你的重視，開始願意花更多心思在你身上，你們的感情將有機會更上一層樓，彼此找到更滿意的相處模式。

沈嶸老師的提點：不論你在感情上是否有對象或從事什麼行業，你都要創造一種具有吸引力的自我價值，這樣錢和對象才會追著你跑。建議你可以試著將錢投資在自己的身上，花點錢治裝保養，除了專業工作的提升，更要廣泛學習，多閱讀或培養藝術氣息，有助於提升你的思辨能力，幫助你與別人談話更有內涵，你的籌碼才會越來越多，有一天就不需要再忍受無奈又無力的人生，而是能真正掌握自己的人生，成為一個越來越愛自己又有真材實料的人。

選擇數字「348」：

財運提升 付出得到回報

下半年你有非常不錯的正財運，你的付出將有機會被看見，得到相對應的報酬，例如：得到額外的業績獎金、年終獎金增加、加薪或投資得到相對應的收益等，雖然財運不錯，收入有機會增加，但是你的收穫取決於你先前付出多少，你做出多少成績、努力表現到什麼程度，就會得到多少的回報，例如：因為以往很照顧家人，下半年有機會得到家人的饋贈等，比較少有超乎預期的報酬，雖然如此，但千萬不要抱怨錢少，否則到手的好處容易被收回。只要你有積極投入，基本上就不用擔心被忽視或做白工。建議你下半年更要爭取表現機會，拿出實際的成績，取得大家的認可，就有機會得到豐厚的獎賞、額外的餽贈，你付出的辛苦一切都是值得的。

沈嶸老師的提點：想要有錢其實是非常簡單的事，就是靠「專業」，有專業又有市場需求，你就會有源源不絕的現金流。但為什麼有些專業人員，如：律師、老師、會計師、醫師等，還是不夠有錢呢？那是因為還不夠專業，因為你能做到的事情，其他和你具有同樣專業訓練的人也做得到。別人如果只能「照本宣科」，你就要能做到「因人而異」，懂得人們的需求，那你一定會非常有錢。要讓別人一提起某個需求，腦中第一個想到的就是你。

選擇數字「518」：

事業攀升 地位高漲 名聲爆紅

下半年你有機會為團隊建立汗馬功勞，或是你個人能夠拿下具有指標性的成績，像是參加重要的比賽得到獎項，讓你的聲勢大漲，事業能見度提升，開始奠定你個人的鮮明形象，你的好名聲也會以非常明顯的速度傳播，尤其是做直播、線上銷售等新興產業，有機會體驗到爆紅的快感；若是一般上班族，下半年有機會連跨部門、別的公司的人都看見你的亮點，知道你的能力，原本不知道你實力的人都會因你的表現而感到驚豔，你的實力會被重新檢視，過往低調、默默做事的人將有機會站上舞台。建議你下半年更要積極把握機會，甚至被推派為重要工作的代表時，要勇於承擔大任，即使工作再困難都不要輕易推卻，因為以你的實力，有很高的機會能夠贏得漂亮的成績；而原本就在高位的人，更要繼續保持好表現，只要不出錯、不讓人詬病，你的事業將會在下半年蒸蒸日上。

沈嶸老師的提點：如果你的事業想要經營得長久，想活出人生勝利組的樣貌，那你就必須守住自己的信用，重視工作上的信譽，所謂事業上的信用，就是答應老闆或客戶的事情一定要全力以赴，真的做不到也要盡力補償，這樣不僅傳出去的聲譽是好的，長久自我訓練下來，你的事業表現必定不會太差，能屢屢建功、創下亮眼的紀錄，成為一個值得信任的合作夥伴。