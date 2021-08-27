台南市第二服務站向新住民宣導全面防堵非洲豬瘟。（移民署台南市第二服務站提供／劉秀芬台南傳真）

近日國內查獲自越南非法走私豬肉製品，該批肉品經檢驗出非洲豬瘟病毒。移民署南區事務大隊台南市第二服務站，主動訪視轄內養豬場及商家，邀新住民現身說法「保護台灣豬」，來自越南的新住民小月（化名）說，想念家鄉料理時，會去市場購買台灣豬來製成娘家味，不會去買來路不明的肉品。

小月表示，2年前嫁來台南一戶養豬人家，每天早晚各需清洗豬舍1次，還時常需要細心巡視豬舍並時刻注意豬隻健康狀況，假如有跛腳、生病或是食慾不佳的症狀，就必須即時處理，才能養成品質優良的台灣豬，對養豬的辛勞非常有感，希望大家共同努力防堵非洲豬瘟疫情，一起守護台灣豬。

另外在新營開設東南亞雜貨店已5年多的老闆阿香（化名）表示，從開店到今，肉類的製品都只向使用台灣原料的食品商批貨，為的就是要消費者吃得安心。「我們雜貨店都是販賣台灣豬肉製成的加工食品，例如：熱狗或火腿，不僅具越南風味，又因為原料使用台灣豬肉而更加美味。」

阿香說，台灣豬肉品質精良，新住民朋友不須捨近求遠，在台灣一樣可以享用台灣豬肉製成的家鄉料理，解鄉愁又能保護台灣優質豬肉產業，一舉多得。

台南市第二服務站主任胡鵬翔表示，請新住民朋友拒絕購買來路不明的豬肉產品，若收到不明的肉品也千萬不要隨意丟棄廚餘桶，請丟一般垃圾或撥打通報專線：0800-039-131，不僅能有效防範非洲豬瘟入侵，更能保障食用安全。

同時也提醒新住民朋友不要違規攜帶肉品入境，否則將面臨最高新台幣100萬元的罰鍰，另外擅自走私豬肉製品將會面臨7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金的刑責，請大家共同維護台灣豬健康。