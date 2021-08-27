樂天桃猿自復賽後找回昔日「暴力猿」打線，到26日22場比賽共敲出23轟、下半季7轟都是全聯盟之冠，總教練曾豪駒指出關鍵，在於延賽期間球員針對打擊做修正，收到不錯的成效。

中職在7月13日復賽，5隊打擊表現就屬猿隊最佳，復賽後22場比賽，團隊打擊率3成16、敲出240支安打、23轟、141分打點、150得分，下半季目前敲出7轟，也都是各隊之冠。

猿隊在復賽前的41場比賽僅敲出15轟，在5隊中墊底，但經過近2個月延賽期間後，重回賽場打擊卻大爆發，曾總認為，打擊的改變在於擊球策略，停賽期間打擊教練有針對上半季不好的，去修正揮棒軌跡和揮棒機制，在一些策略上的執行上，現在看起來都收到不錯效果。

曾豪駒也提到，球隊現在打擊狀況好，先得分後更能放開去打，但打擊狀況有高有低，他希望能在低潮時，球員也能找到辦法幫助球隊，他也特別點名邱丹是在復賽後打擊進步最多的球員。

曾豪駒說：「邱丹在復賽後的每次揮擊都很有內容，打出去的有效球變多，進步看得到。阿富（廖健富）是本來就很好，只是有稍微修正揮棒軌跡，現在也看到不錯的效果。」

被教練誇讚進步很大的邱丹昨天也終於敲出中職生涯首轟，他說：「真的等很久，這段時間主要是心態的調整，技術大家都差不多，大家叫我放鬆一點，不要害怕失敗，大膽一點，收到不錯的效果。」