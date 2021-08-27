愛化妝的女生一定都不只有一盤眼影，雖然手邊已經有各式各樣的眼影盤，但是每次看到新品仍然好想把它帶回家，近期SUQQU、DIOR、Celvoke、THREE、RMK推出充滿秋色的美麗眼影，一抹展現眼眸的深邃度，戴著口罩依然能散發眼神魅力，展現眼部的細緻妝容。

▍1.SUQQU晶采盈緻眼彩盤

受到台灣女生熱烈歡迎的SUQQU四色眼影又推出新色，粉質一如既往的細膩，從秋色獲得靈感，推出「#106冴樹」、「#107露桐」。「#106冴樹」詮釋秋天樹木的色彩，是一款黃感棕色調眼彩盤，獨特的4色能打造豐富多變的眼妝。「#107露桐」帶有秋日露色的暗感，是一款藍感棕色調眼彩盤自然的色彩能夠融於任何膚色，一抹雙眸立即展現當季時尚的色彩。

SUQQU晶采盈緻眼彩盤。（圖／品牌提供）

MODEL示範SUQQU晶采盈緻眼彩盤#106冴樹。（圖／品牌提供）

MODEL示範SUQQU晶采盈緻眼彩盤#107露桐。（圖／品牌提供）

▍2.植村秀時尚大師9色眼影盤琥珀金棕

時尚大師9色眼影盤琥珀金棕集結巴洛克金、橘金、薄暮灰金、珍珠砂金等全新色彩，一盤即可輕鬆完成適合不同場合、不同妝感的琥珀金棕色系眼妝，完美駕馭2021最潮暖色妝。琥珀金棕不僅齊集了深淺各具魅力的金棕色調，更透過非常適合疊擦的獨特金箔光，以及粉霧、珠光、金屬光、星璨等，共多達5種質地表現，展現今年秋季眼妝的多變個性美與華美層次感。

MODEL示範植村秀時尚大師9色眼影盤琥珀金棕眼妝。（圖／品牌提供）

植村秀時尚大師9色眼影盤琥珀金棕手部試色。（圖／品牌提供）

▍3.Celvoke玩色深邃眼影盤

「玩色深邃眼影盤」以唯美仙氣的玫瑰色調與大地綠徑光景搭配，打造充滿變化性的眼部妝容。完美的運用眼影的多變色彩並結合粉狀及霜狀兩種質地，添加天然植物保濕成分，一抹水潤服貼與肌膚完美結合，讓你隨時擁有迷人雙眸。

Celvoke玩色深邃眼影盤。（圖／品牌提供）

本次推出兩款新色：EX07以超實用的玫瑰色為主，在玫瑰色調的粉體中加入霜狀質地的莓果色彩，其中添加細緻珠光展現高雅的潤澤感，以鮮豔生動的色彩打造唯美仙氣妝。而EX06結合絕妙清透感的珊瑚色、紅棕色、薄荷綠色的粉體，再加入如同絲綢般的雪粉色霜狀質地，以充滿大地生命力色彩打造出清透雙眸。

MODEL示範Celvoke玩色深邃眼影盤EX07。（圖／品牌提供）

▍4.THREE星辰幻采眼頰盒

本次THREE秋冬彩妝靈感來自宇宙和行星，推出「星辰幻采眼頰盒」，一盤包含霜狀眼影、粉狀眼影、霜狀頰彩，2色眼影同時演繹出行星的神秘光燦與陰影，加上頰彩透出隱約漂浮的色彩，全然不同的顏色與質感相互交織，繪出魅惑之美的迷人神情。

THREE星辰幻采眼頰盒。（圖／品牌提供）

MODEL示範THREE星辰幻采眼頰盒。（圖／品牌提供）

▍5.RMK迷夢暖采眼盒

RMK迷夢暖采眼盒具有不同質感與色彩，交織成華美4色的眼影盤，輕柔上色的同時擁有潤澤的親膚感、水潤的光澤度，閃爍的珠光，能夠盡情享受豐富色彩和絕妙清透感。可單色使用或多色的疊擦，讓多彩的秋日氣息在雙眸中亮麗展開。

RMK迷夢暖采眼盒。（圖／品牌提供）

RMK迷夢暖采眼盒試色，上01、下02。（圖／品牌提供）

RMK迷夢暖采眼盒試色，上03、下04。（圖／品牌提供）

▍6.DIOR經典五色眼影羽毛派對限量版

DIOR推出限量彩妝「經典五色眼影羽毛派對限量版」，靈感源於群鳥振翅間折射出的虹彩光澤變化，及秋天的大自然多彩幻變的色調，並幻化成本季彩妝的絕美眼色。「#459午夜鳥鳴」以明亮的珊瑚色為中心，呈現冷調蜜桃色，以及一系列的橄欖金、孔雀綠等綠色調。「#659晨曦鳥鳴」則以銀鉑粉色為中心，展現暖色調，包含肉桂色、深紫棕、古銅紅與銀鉑灰等，打造出大膽又精緻的眼妝。