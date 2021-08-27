新北市議員張錦豪與立委沈發惠立委自費500箱運動飲料，送給汐止各校的棒壘球隊。（張錦豪提供）

新北市汐止有超過十個棒壘球隊，新北市議員張錦豪與立委沈發惠立委自費500箱運動飲料，送給汐止各校的棒壘球隊，用實際行動力挺球隊，盼未來汐止三級棒球的發展，媒合各校資源充分運用。

張錦豪表示，長期以來都積極的推廣汐止棒球，這次利用開學前，與沈發惠立委自費500箱運動飲料，送給汐止各校的棒壘球隊，讓每間學校清楚明瞭我們力挺支持國球的態度。

張錦豪認為，不是每個球員都能拿到MVP進職棒領域，但相信透過在學校所培養的團隊合作、運動精神才是教育的精髓所在。汐止三級棒球，自沈發惠多年努力支持之下慢慢茁壯成形，自己也長期關注學童們在運動發展，希望能在汐止建立更臻成熟的棒球大家庭。

從國小、國中、高中的養成培訓，讓球員對自己家鄉有認同感，才不會有優秀球員常被他校挖走情形。此外，各校的校長及教練一起討論著未來如何提升汐止棒球環境，團結彼此提升戰力，用行動來支持孩子的夢想。