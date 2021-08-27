台中市議員賴佳微27日在總質詢要求市府協助校園設置衛生棉自動販賣機，國中僅2.08％建置數，高中總體建置數也只21.27％，去除月經汙名化，市長盧秀燕表示，相當支持設置衛生棉自動販賣機，因品牌、每個人需求不同，衛生棉販賣機數量及地點回歸師生討論，尊重各校師生討論決定。

市議員賴佳微、江肇國、周永鴻、張家銨、蔡耀頡在市議會總質詢呼籲身為女性的盧秀燕重視台中市各年齡層女性的權益，解決弱勢家庭女孩月經貧窮的困境。

賴佳微指出，台中市國高中女廁的衛生棉自動販賣機設置嚴重不足，很多女校都沒有建置，要求市府協助校園建置，照顧女學生權益。

她說，當一個女學生在學校時，若突然月經來臨，又沒有預備衛生棉，又不太敢跟別人借時，就會有很大的困擾，如果在校園女廁中是有建置衛生棉販賣機時，女孩子能更隱密的去購買衛生棉解決問題。

賴佳微說，調閱資料顯示，台中市國高中女廁的衛生棉販賣機建置不足，國中僅僅只有2.08％建置數，高中總體建置數也只21.27％，呼籲市府盡快協助校方建置。

她希望市府立即開始著手規劃相關措施，無論是社會局或是教育局，社會局應透過社工全面提供給弱勢家庭女性足量生理用品，教育局應主動協助校方提供弱勢學生提供足量生理用品。

江肇國表示，性別平等已經是全民共識，而女性相較男性多了每月的生理期，「身為媽媽的盧市長，應該有更多對女性的體諒」，除了推動終結月經貧窮，呼籲教育局應該要從校園的性平教育做起，教導女同學月經初來的知識，應該讓男同學學會理解並尊重。

盧秀燕表示，對於校園設置衛生棉販賣機，市府相當支持，因品牌、每個人需求不同，有關衛生棉販賣機的數量及地點希望回歸師生討論，市府也將尊重各校師生討論決定。

教育局指出，已依教育部國民及學前教育署去年11月函文

，要求各校健康中心免費提供備用衛生棉，比設置販賣機由學生自費購買更為貼心，學生依自身需求隨時至健康中心索取。

另考量學生可能羞於啟齒，除請學校人員主動留意及關懷

，適時予以協助外，搭配設置販賣機不失為兼顧需求做法，學校不得因已提供販賣機即取消健康中心提供備用的機制。

因應目前國際間所倡議的「月經不平等」和「月經貧窮」議題，學校搭配教育部「十二年國民基本教育課程綱要-健康與體育領域」課程教學，強化學生正確觀念外，教育局要求學校將該議題列入台中市國中、高中辦理健康促進學校宣導

，讓學生們學習及體諒與包容女性在生理期的不適。