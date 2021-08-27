桃園市長鄭文燦接任閣揆的消息傳得沸沸揚揚，他接受華視新聞52台長陳雅琳主持的《新聞高峰會》獨家專訪，回應說「這是假消息，目前我最重要的工作就是防疫和市政，所以我不會分心」，但陳雅琳再追問「那你會把桃園市長任期做滿嗎」？鄭文燦回「其實每一個從政者任期做滿或實現政見，本來就是對人民的承諾，這是一定的，但如果有變化，要說明變化的理由」，此話一出，讓陳雅琳直呼，鄭文燦對擔任閣揆之事確實預留了空間。

有關接任閣揆，陳雅琳問鄭文燦：「都沒有人跟你談過？」，鄭文燦斬釘截鐵答「沒有」，至於有報導提到衛福部長陳時中會代理桃園市長，鄭文燦說：「三分真七分假，三分真是說陳時中確實是不錯的指揮官嘛，假的是說並沒有討論說他要選舉，或要來桃園來代理或參選。我觀察這種謠言一段時間，發現已經有5、6種版本，同一組人也傳過林智堅、蕭美琴的說法，但這些就都是假消息。」

至於未來可不可能參選2024總統？鄭文燦說：「台灣這種政治劇本真的太多了，天天在寫劇本，但我覺得現在最要緊的工作，防疫、紓困、振興、市政，這些占據了我大部分的時間，所以其實我的心是很定的。」接著他又話鋒一轉，強調「謠言的風，吹不動一個冷靜的心」！不過，將來邁向總統之路，可能在黨內就會遇到強勁的對手副總統賴清德，鄭文燦則說：「民進黨的文化是合作大於競爭，我們是一個團隊、一個共同目標，最後的結果一定是好的。」

蔡英文總統已經駁斥閣揆蘇貞昌要換的消息，鄭文燦也大加肯定蘇揆，他說：「蘇貞昌其實很用心地處理好每一件事情，他有堅強的決心，而且是一個執行力很強的領導者」，「閣揆這個位子也不好做，很多責難與壓力，所做決策有時還會被外界扭曲與誤解，然後要概括承受一切，這個抗壓性是要很強的！」

昨日桃園市長鄭文燦的臉書發文一張「五倍券桃園準備好了」的宣傳哏圖，讓網友們驚呼表示認不出來，紛紛表示：「市長也太帥」、「照片裡的人是誰？把燦哥還來！」而事實上市長鄭文燦近期確實在努力瘦身，身形比過去清瘦不少，在《新聞高峰會》節目中透露目前體重為73公斤，台長陳雅琳現場也請工作人員搬出體重計直接驗收成果，結果體重機顯示體重為「74.9」，讓鄭文燦直呼：「這個應該不準，因為我每天都有量。」