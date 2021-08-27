台南市新營警分局太宮派出所巡佐翁仲南、警員何柏賢昨日執行巡邏勤務時，行經新營區太南里，發現涉嫌機車竊案的高姓嫌犯，當場予以逮捕，起獲失竊重機車後，依竊盜罪嫌函送臺南地方檢察署偵辦。

據了解，41歲住在學甲區的高男平日無業，經常前往新營區太南里一帶找朋友喝酒，日前才因酒後鬧事又偷竊機車，遭太宮所所長陳俊宏、警員何柏賢等逮捕。

16日上午警員何柏賢下班途中發現高嫌坐在檳榔攤門口喝酒，特別留意，果然在下午上班時就接到民眾報案，停放在太南里舊廍住家門口的機車失竊，警員何柏賢第一時間馬上聯想到高嫌，在調閱監視器畫面後，確認高嫌涉案嫌疑。

員警連日前往高嫌住家查探，均未發現高嫌行蹤，只是法網恢恢疏而不漏，高嫌還是在26日被巡邏的警員何柏賢發現，帶回偵辦，原來高嫌在16日搭朋友車前往新營區太南里，回家時見有機車鑰匙未拔，竟起意偷機車為代步工具。

新營分局分局長斯儀仙肯定員警勤務中提高警覺，發揮敏銳觀察力，細心查察，同時也呼籲民眾，為避免愛車遭竊，只要離開視線範圍，務必將鑰匙取下，並將機車置物箱確實上鎖，才是防竊的不二法門。