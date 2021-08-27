不用等到假日，屏東墾丁南灣沙灘27日已經陽傘朵朵開，豔陽高照下，遊客玩水上設施也是玩得不亦樂乎，水上業者等了2個多月，終於迎來人潮，笑稱「嘉玲來了，遊客與暑假也來了」。（謝佳潾攝）

自警戒措施鬆綁、開放浮潛後，墾丁訂房率直線飆升近9成，小琉球也回溫4至6成，而暑假雖接近尾聲，但觀光業者仍喜稱「暑假終於來了」，因為疫情趨緩加上各項振興方案出爐，業者很看好後續發展，期待國慶及中秋假期的到來。

不用等到假日，南灣沙灘27日已經陽傘朵朵開，豔陽高照下，遊客玩水上設施也是玩得不亦樂乎，水上業者等了2個多月，終於迎來人潮，笑稱「嘉玲來了，遊客與暑假也來了」。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏指出，微解封初期，因警戒措施仍嚴謹，幾乎不見遊客，而警戒降至二級後，又因水上活動有限制，對墾丁來說影響還是很大，畢竟不能玩水的墾丁真的很難吸引人，直到警戒措施再鬆綁，尤其開放浮潛等水上活動後，墾丁終於迎來暑假了。

她說，政策鬆綁後，訂房率有明顯提升，暑假最後一個周末的訂房率更高達近9成。而除墾丁住宿率飆高外，小琉球也有回溫趨勢，琉球觀光發展協會理事長許博翰說，訂房率有4至6成。

「看好後續發展！」2位理事長不約而同地說，暑假要結束了，而以往年經驗來看，開學後就是進入旅遊淡季，但今年有可能翻轉開學即淡季的定律，一來是因大家悶太久，想出去玩的欲望應已不受限暑假與否，二來有各項振興方案加持，相信只要疫情持續穩定，天天「嘉玲」，觀光業可望的人潮與錢潮不是問題。

恆春在地旅行社「島風行旅」表示，三級警戒間推出的線上遊程，將於9月18日正式實體出團，而現在已有5、6家旅行社接洽詢問中，另也有散客，當中詢問最多的遊程是導覽恆春古城的「老城在在」，以目前穩定的疫情狀況來看，很期待之後的觀光人潮。