屏東家扶中心的「助學圓夢」計畫不受疫情影響，將於9、10月陸續頒500名受扶助學生獎學金，總計將頒391萬元。（謝佳潾攝）

疫情對接受扶助的弱勢家庭來說，衝擊也很大，幸屏東家扶中心的「助學圓夢」計畫不受影響，在各界善款不斷地湧入下，今年共有172名大專生獲頒暑假獎助學金，另將於9、10月陸續頒500名受扶助的學生獎學金，總計將頒391萬元。

屏東家扶27日在潮州服務處舉辦「『助學圓夢。愛傳家扶』2021年暑假獎助學金頒獎典禮」，盼減輕家扶受助家庭面臨的新學期的學費負擔，家扶說，疫情影響下，對於本身受家扶扶助的弱勢家庭堪稱雪上加霜，感謝各界善款湧入，成就家扶兒的求學之夢。

家扶看見受助兒少在經濟困境下，積極上進，展現生命韌力的一面。家扶指出，今年考上台大護理系的新生小雯，雖來自單親家庭，但並不比人低一等，她說，「獲得家扶獎學金，讓我就學無後顧之憂」，立志成為白衣天使的她，力爭上游，自我期許有朝一日成為一個手心向下的助人者。

而在北部就學的小潔，因經濟貧困過著有一餐沒一餐的生活，家扶的獎學金成為她的重要生活來源，期間，她學習開源節流，並在困境中逆流而上，在大三下學期階段，有機會參與系上難得的公費生競試，成績優異且參與志願服務豐富的她，順利取得資格。

她在頒獎典禮上、開心地與家扶分享喜悅，她說，未來即將至花蓮偏鄉國中任教，實現成為教師的夢想。另2位家扶兒出席獎學金頒獎典禮時，也感謝社會善心大眾的愛心，讓他們有機會透過教育，翻轉人生。

屏東家扶中心主委范安煌表示，獎助學金得以順利頒發，要感謝許多持續參與助學的善心人士，因為社會大眾無私奉獻出愛心，成為受助兒少穩定就學、努力向前的一盞燈。