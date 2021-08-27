1名外送員日前疑似因急著送餐，竟在路口等紅燈時，走下機車改以用「牽車」方式闖紅燈，讓後方民眾看傻眼，1名目擊者將影片上傳，笑說「到底誰跟你說用牽的闖紅燈就不會被罰啊？」影片引發熱烈討論，網友笑說「原來是使出：假裝機車拋錨之術」、「三寶：媽媽跟我說這樣闖紅燈不會被罰」。

Youtube頻道「Wowtchout-地圖型行車影像分享平台」26日發表1則影片，影片中1名外送員騎經1出路口等紅燈時，外送員竟在路口處走下機車，並「牽」著機車沿著路邊快奔過去，讓後方拍攝的機車騎士看傻眼，事後PO文說「騎車騎累了，下車助跑一下來活絡筋骨好了，到底是誰跟你說用牽的闖紅燈就不會被罰啊？」

外送員等紅燈下秒竟「牽車」硬闖 網傻：以為能不挨罰？

該影片上傳短短1天就累積4萬次觀看次數，累積近4百則留言；網友留言說「除非紅燈前他已經過機車停等線，不然只要已經在停等線了，熄火牽車一樣吃罰單，一樣算機車駕駛人」、「原來是使出：假裝機車拋錨之術」、「曾經聽到考機車駕照S形車道機車用牽的，沒想到為了闖紅燈，機車也用牽的」、「三寶：馬麻跟我說這樣闖紅燈不會被罰」、「熄火牽車可以走人行道，但一樣不能闖紅燈」。

其實外送員闖紅燈導致的車禍近年來層出不窮，今年4月就有1名外送員闖紅燈後與BMW轎車碰撞，當場車頭毀損、椅墊噴飛，送醫後不治；而另一起事件發生在今年3月，1名42歲外送員因闖紅燈撞上路口計程車，外送箱當場噴飛逾1層樓高，外送員也倒地、全身骨折，所幸最後無生命危險。