高雄岡山空軍軍官學校大學部今天傳出疑似100多名學生集體食物中毒！有讀者向中時爆料，今天下午親戚小孩在學校出現腹痛、腹瀉等症狀而提早返家，經家長詢問後，才知學生疑似吃午餐發生食物中毒，不少同學有腹痛、腹瀉，甚至出現發高燒症狀，家長不滿學校得知後未集中送醫治療，檢驗腹瀉原因，卻要求學生提早離校，因校方也有外籍生，萬一是新冠肺炎確診，讓每個學生返家反倒會成為疫情破口，校方作法相當疏失。

對此，空軍官校表示，學校學生疑似是喝退冰放置太久的優酪乳而出現腸胃不適，有4名轉診到岡山秀傳醫院就診，其他100多名學生因身體各種症狀到學校醫務所求診，不過並沒有讀者爆料的發燒情形，且學生在返校之前都一律會做新冠肺炎快篩，現在學生正陸續安排打疫苗中，校方對新冠肺炎防治措施相當嚴格，學生出現腸胃不適，應疑是早餐帶回寢室的優酪乳造成，校方已將食品檢體送往國軍岡山醫院檢驗確認中。

讀者爆料，空軍官校大學部原本校方在6月中通知學生延後在9月再返校開學，未料7月底臨時通知學生7月27日返校，學生返校後只能在寢室活動，包括上課及吃飯都在寢室完成，返校根本沒意義，且所有學生尚未施打新冠肺炎疫苗，又有來自中南美洲籍學生，家長擔心集體生活感染新冠肺炎，今天學生身體出現不適，學校並沒有集體送醫抽血檢查，反而讓學生返家成為疫情破口。

空軍官校則強調，學生被召集返校及在學校生活，一律都是遵從國防部的指示，由於今天是周五，有些學生會提早離校，並沒有讀者爆料學校要求學生提早離校之事，況且學生出現身體不適，4人是送岡山醫院秀傳醫院診治，100多名學生則是因為個人的各種症狀到醫務所求診，讀者所爆料的事有錯誤的認知。