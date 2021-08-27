一夜致富還有機會！大樂透頭獎5.7億 獎號出爐 21:052021/08/27 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一夜致富還有機會！大樂透頭獎5.7億，獎號出爐。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎連槓18期，頭獎金額上看5.7億，本期銷售金額2億8621萬0600元，27日晚間獎號開出，中獎號碼為「08、11、16、32、35、43」，特別號為「41」。 卓銘順 獲韓國陶藝雙年展金獎 AKIRA難忘演唱會上射飛盤 「放浪兄弟」TETSUYA聯名咖啡在台開賣 #大樂透頭獎 #獎號 #一夜致富 #有機會 #出爐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日本7月工業生產恐衰退 零售銷售估連5紅 15:422021/08/27 財經 ㄚ桃、園哥超萌商品 公民會館開賣 04:102021/08/27 地方新聞 新東協 新台商 新機會 2021東協台商一千大調查／首長篇－數位新南向 挖掘台廠璀璨商機 04:102021/08/27 財經要聞 彭佳慧唱遊子心聲一度卡關 04:102021/08/27 娛樂新聞 「三國志 霸道」歡慶遊戲開服滿月 推出限定活動全新武將 16:342021/08/27 科技 全縣唯一企業型庇護工場 弘元用愛陪伴、協助身心障礙者就業 18:432021/08/27 寶島 513、517大停電懲處出爐 台電董、總座各記一大過 16:122021/08/27 財經 太魯閣號事故調查報告出爐 民眾黨：勿讓台鐵無罪開脫 12:182021/08/27 政治 美中緊張加劇 拜習會今年還有機會嗎？ 09:292021/08/27 兩岸 513、517大停電台電懲處出爐 網看完脫口8字 18:542021/08/27 政治 趙薇一夜全面封殺慘成劣跡藝人 7大罪狀全遭翻出衝上熱搜 10:112021/08/27 娛樂 財經熱門新聞 基本工資有望調漲 蘇貞昌1句話 卻讓上班族全怒了 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 外資買超182億 買最多是這檔 本周狂掃貨12.4萬張 - 財經 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 握船票該棄守？ 貨櫃三雄漲不動3大關鍵曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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