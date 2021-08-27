第165屆芥川獎頒獎典禮今天在東京舉行，以《彼岸花盛開之島》一作獲獎，也是第一位台灣作家獲此獎的李琴峰，身著傳統漢服出席典禮，並表示對自己而言，文學能替靈魂點燈，也是自己賴以存活的方式。

芥川獎評委曾於會議中對《彼岸花盛開之島》評價指出，李琴峰打造了獨特的語言空間，內容融入多種語言安排，凸顯日語是在變化的，讓人感受到對日語未來的展望，因此這部作品得芥川獎對日本文學的意義很大。

李琴峰在接受9月號《文藝春秋》訪問時也表示：「回顧出道時寫的『得獎感言』，發現其中有『荒謬遭到強加於己身的人生』這樣一段話。我由衷覺得，這正是那束縛、折磨、踐踏著我，將我推落絕望深淵，又促使我握筆寫作的事物的真面目。」

她認為「文字能救人，也能殺人；文學能成為希望，也能成為絕望。對身處絕望深淵的人而言，我希望文學能是那一絲救贖之光，能是種奮勇抵抗的力量，幫助我們去抵擋那些自出生乃至永眠，單憑一己之力所絲毫無法撼動的諸多事物。面對經濟困境或是疫情擴散，文學或許無能為力；但若文學能替沉浸於黑暗裡的靈魂點亮一盞燈光，興許那便能成為生之道標。這便是我賴以存活的方式，而今後，我也會設法存活下去。」

●李琴峰1989年生於台灣，15歲自習日文，同時嘗試以中文創作小說；2013年自台灣大學畢業後赴日本求學。2015年早稻田大學日本語教育研究生院碩士課程畢業。2017年以小說《獨舞》獲得日本群像新人文學獎，嶄露頭角，此後一直活躍於寫作、筆譯和口譯。2019年《倒數五秒月牙》首次獲芥川獎提名。

●李琴峰除了曾先後獲得「群像文學新人獎」（2017），並入圍過「芥川獎」（2019）、「野間文藝新人獎」（2019），及今年的「藝術選獎文部科學大臣新人獎」，屢屢創下台籍作家在日本文壇的紀錄。《彼岸花盛開之島》先於今年四月入圍三島由紀夫獎，後又入圍並獲得芥川獎，再創其文學創作的高峰。

●李琴峰目前在台灣的中譯作品有《獨舞》、《倒數五秒月牙》，均由她自譯，聯合文學出版社出版。