在阿富汗喀布爾機場發生恐怖攻擊，導致13名美軍殉職、至少90名阿富汗人死亡、逾百人受傷後，美國前總統川普（Donald Trump）和多名共和黨國會議員砲轟總統拜登（Joe Biden）搞砸阿富汗行動，要求他下台。

川普在聲明中對犧牲官兵的家屬「獻上最深切的哀悼」，並稱與在「野蠻襲擊」中喪生的無辜平民家屬同在，還強調這類悲劇性事件「本來不該發生」，繼續對拜登政府主導的撤離行動表達不滿。

共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）則表示，這是拜登政府領導階層「災難性失敗」帶來的後果，稱拜登「既沒有領導的意願、也沒有領導的能力」，強調現有的撤軍對策源自他的軟弱，要求拜登辭職負責。

共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）則在推特上表示，包括拜登、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將等人，都應「辭職或被彈劾」。布萊克本上週才表示，拜登應開除包括白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在內的國家安全團隊。

這並非共和黨議員首次要求拜登下台，聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）上週也在接受保守派媒體「Newsmax」訪問時指出，拜登「放棄了與美國並肩作戰的數千名阿富汗人和部分美國公民」，因為他在31日撤軍期限前向塔利班「投降」，痛批拜登應該被彈劾。