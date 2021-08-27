全民拚疫苗涵蓋率，根據指揮中心資料，目前國內人口涵蓋率已達41％，指揮官陳時中認為，10月底前人口涵蓋率破6成「應該沒有問題！」另外，28日下午即將開放民眾登記80萬劑BNT疫苗接種意願，有媒體擔心，這樣是否影響到高端疫苗施打？陳時中則表示，只關心大家打的意願是不是能夠提高。

根據指揮中心統計，昨（26日）接種人次7萬9757人，其中AZ接種1萬9193劑，莫德納接種1萬2237劑，高端接種4萬8327劑。截至目前，國內疫苗人口涵蓋率41.51％，劑次人口比45.10％。

目前國內人口涵蓋率已達41％，指揮官陳時中認為，10月底前人口涵蓋率破6成「應該沒有問題！」(資料照／陳俊吉攝)

今（27日）又有26.5萬劑AZ疫苗抵達，指揮中心預計第七輪接種AZ疫苗；除此之外，另有3萬劑莫德納、200萬劑BNT疫苗將陸續抵台。媒體詢問，隨著國際疫苗陸續到貨，疫苗涵蓋率是否有望在10月底達到60％？陳時中有自信說，不論是劑次人口比或者人口涵蓋率，「我想應該都沒有問題」。

指揮中心指出，200萬劑BNT疫苗除120萬劑供12-18歲青少年施打，剩下80萬劑將供10類人預約，28日下午將開放登記BNT意願，針對BNT到貨是否會影響民眾施打高端意願？陳時中強調，不會去考慮打什麼疫苗影響到誰，「我們只關心大家要打的意願是不是能夠提高，提供的疫苗是不是能夠滿足大家的需要，這是我們在努力的方向」，至於哪一個疫苗施打意願變低，則不在考慮之內。