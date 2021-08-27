雖然時序入秋，但是氣溫依然炎熱，回到家就想要立刻洗髮沐浴去除一身的燥熱和疲憊，洗髮品除了基本清潔功能，選擇適合髮質的產品更能維持秀髮的健康光澤，近期艾瑪絲、BEYOND、Davines特芬莉推出洗髮新品，能滿足各種需求，無論是染後洗髮、追求可愛包裝或追求環保永續，都能找到理想中的髮品。

▍1.艾瑪絲5α捷利爾護色頭皮淨化液

AROMASE艾瑪絲推出首支染髮後適用的護色頭皮淨化液，首創液態謢色頭皮養護，雙重頭皮潔淨同時護色保養，打造染髮族群安心享受的居家頭皮淨化，告別染髮後的頭皮困擾。

艾瑪絲5α捷利爾護色頭皮淨化液。（圖／品牌提供）

染髮後頭皮較易敏感脆弱，不只護色，頭皮淨化養護更重要。「5α捷利爾護色頭皮淨化液」採用植物綠茶萃取護色抗氧化，保有明星成份小分子甘草次酸複合物，提升頭皮防護力，不只淨化頭皮同時保護延緩髮色流失，經典液態水狀質地，均勻滲透頭皮髮肌潔淨，解決染髮族因擔心染後掉色而不敢進行頭皮淨化保養的困擾，洗後頭皮彷彿會呼吸般的舒暢感。

「5α捷利爾護色頭皮淨化液」淨化頭皮同時延緩髮色流失。（圖／品牌提供）

▍2.BEYOND小飛象寶貝洗髮精

韓國知名美體品牌BEYOND「迪士尼聯名系列」今年在台一上市就熱銷一空，這次BEYOND小飛象聯名系列一次推出兩款限定新香氣：清新棉香、春日花香，同時上市期間限量贈送小飛象潔顏髮帶、小飛象純棉毛巾及小飛象購物提袋，一起打造最清爽療癒的DUMBO夏日香氛沐浴時光。

BEYOND小飛象寶貝洗髮精。（圖／品牌提供）

BEYOND小飛象寶貝洗髮精「清新棉香」洗後有如被雲朵般包覆的輕柔感，洗後毛髮保持舒爽的香氣，內含豐富保濕成分，透明清爽的凝膠質地清爽洗淨髮絲。「春日花香」清新葡萄柚香與玫瑰、芍藥的結合，展現毛髮優雅的芬芳花香。內含豐富保濕成分，透明清爽的凝膠質地清爽洗淨髮絲。

▍3.Davines特芬莉洗髮餅

來自義大利的專業美髮沙龍品牌Davines特芬莉成分溫和，包裝追求環保，今年為了減少碳足跡，推出零塑料包裝的洗髮餅，小小一顆100g可以洗30至40次，相當一瓶300ml的洗髮精，減少65%碳排放。

Davines特芬莉洗髮餅。（圖／品牌提供）

共有4款洗髮餅：賦予細軟髮豐盈感的VOLU羽露、撫平乾燥毛躁髮的MOMO甘露、使粗硬髮輕柔好整理的LOVE甜愛柔潤、任何髮質皆可每天使用的DEDE四季。經過精密設計的配方，97%可生物分解，pH值與肌膚相近，能有效且非常溫和的清潔，添加的天然植萃更能強化髮絲，使秀髮更蓬鬆有光澤。