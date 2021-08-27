被暱稱為「肥姐」的沈殿霞在香港演藝圈地位崇高，2008年因肝癌病逝讓無數香港人難過不已，不捨這位用開朗笑聲陪伴他們長大的大姐大離開。據悉，沈澱霞生前立下遺囑，要求女兒鄭欣宜直到35歲才能動用留給她的6千萬港幣（約2.3億）遺產，如今鄭欣宜已34歲，只剩不到1年就繼承這筆錢，對此她也首度回應此事。

沈殿霞與鄭少秋有過3年婚姻，生下一女鄭欣宜。據悉，沈殿霞生前立下遺囑，要求當時年僅21歲的女兒，必須滿35歲後才能動用她所留下的遺產。有傳沈殿霞之所以會這麼要求，背後原因滿藏母愛，根據友人說法，沈殿霞是希望女兒努力工作，凡事靠自己。

沈殿霞望女成鳳，鄭欣宜也沒辜負她的期待，在演藝圈競競業業、努力打拚，即便窮到戶頭一度僅剩26塊港幣，也不願開口向父親鄭少秋求助，相當有骨氣。而她今年先後推出2支單曲《@princejoyce》、《先哭為敬》都取得好成績，讓她成為第一位同年贏得2首五台冠軍歌的女歌手。

如今34歲的鄭欣宜，不到1年就可繼承母親留給她的龐大遺產，到時她會如何使用，也是近來香港網友的熱議話題。對此，鄭欣宜昨(26日)出席音樂會活動，也首度回應了這個敏感話題，她直言很搞笑，指這件事從她20歲講到30歲，不斷改她年紀，講了又講，無論她幾歲都會有這樣的報導出來。她還是會繼續做好表演者的角色，做好她的工作，唱好她的歌，相信喜歡她的人不會因為這些報導就不喜歡她。