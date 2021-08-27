新冠病毒肆虐全球，各國Delta疫情不斷擴大，如何傳播也再度引發討論。對此國立中山大學的氣膠科學研究中心發布論文表示，新冠病毒並非過去認知的飛沫傳播，而是氣膠傳播，隔板反而會增加染疫風險，呼籲全球調整防疫措施。

由中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的跨國(美國各大學、以色列理工學院)研究團隊今(27日)在國際權威期刊《科學》發表論文，並獲得包括紐約時報在內的多家國際媒體報導。研究團隊指出，新冠病毒主要傳播途徑是氣膠傳播，並非過去認知的飛沫或是接觸傳播。

王家蓁說，比起飛沫，氣膠不僅在空氣中懸浮更久，長達數小時，傳播距離也多出1到2公尺，吸入體內後，小顆粒的病毒氣膠更能直接越過鼻咽和上呼吸道，到達肺部更深處，而不被現行採檢驗出。

王家蓁表示，一般大眾迷思，都認為氣膠傳播只會發生在長途運輸，忽略短距離傳播其實濃度更高，更具威力，然而現在全球所採用的防疫措施，卻都是針對飛沫、接觸傳播設計，無法阻止氣膠傳播，是防疫大破口，也是疫情居高不下原因。

王家蓁表示，論文中就有提到，國外氣近期一篇研究指出，公共場合隔開人群的隔板，都是設計用來阻擋飛沫，然而副作用就是阻礙空氣流通，反而增加氣膠傳播風險，她說，多篇研究也指出，呼吸氣膠病毒含量遠高於飛沫，呼籲各國應即時挑整防疫方向。

論文最後指出，目前肆虐的Delta變異株，傳染力遠高於原生病毒，部分案例甚至15秒就傳染給他人，證明防範氣膠傳播迫切性，口罩密合度、室內空氣流通、空氣清淨機的使用都是能降低氣膠傳播的關鍵。