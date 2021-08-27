我是江老師的苗栗老家失火了。(影片/ 取自我是江老師YouTube)

人氣YouTuber「我是江老師」平時影片以彈奏鋼琴Cover熱門歌曲和分享音樂小知識為主，有內涵又淺顯易懂的風格，讓江老師很快就受到網友喜愛。今（27）日江老師突然難過地發文，透露苗栗老家日前失火，傢俱已經燒到焦黑，收到消息後當場淚崩；事後趕回老家幫忙，所幸沒有人傷亡，她也用自身經驗傳遞遇到火災的正確步驟，粉絲看了相當心疼紛紛留言安慰。

美女鋼琴YouTuber我是江老師氣質又有才華，有不少粉絲擁戴，今日下午她在臉書發文，並PO出多張被燒到焦黑的傢俱照，看起來狀況很危急；江老師強忍悲傷情緒和粉絲報告近況，她的苗栗老家在23日發生大火，老家是父母經營的一間餐廳，但在火災後全都付之一炬。

江老師的苗栗老家失火，現場全都燒成焦黑。(圖/ 摘自我是江老師臉書)

江老師說遇到這種狀況讓全家都心情很沉重，所以在沉澱多日後，決定把這次學到的寶貴經驗分享給大家；從江老師在YouTube的影片中，看到人在台中的她第一時間得知老家失火，對著鏡頭講著講著就淚崩，但不幸中的大幸是，在火災中沒有人傷亡，目前最尷尬的是有燒到隔壁，之後可能要花比較多時間溝通處理。

最感動的是，江老師不僅要大家不用擔心，報平安後還反過來分享遇到火災時該怎麼做才對，強調火場狀況變化莫測，隨時可能引發危險，所以不要為了搶救貴重物品就又跑回火場，不只害到自己可能還會害到別人；也有聊到，接下來會和家人彼此支持慢慢恢復家園，她認為儘管遇到這種事情很遺憾，最重要的是，「慶幸所有家人都平安無事」。