微風信義每年一度的「超未來幻想之夜FUTURE AND BEYOND」，今年第6屆紅毯有別過往，首次打出東京奧運和金曲獎時尚處女秀當話題，壓軸組合是羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋，美女代表是拳擊銅牌「刺青女拳王」黃筱雯，與甫獲金曲新人獎「神秘歌姬」?te壞特。麟洋今（27日）晚因時尚是不熟悉的領域，比奧運出賽還緊張，笑稱若跌倒，剛好重現「聖筊」姿勢﹗

「麟洋配」時尚首秀，王麟洋緊張到昨晚來回踱步，穿上三宅一生旗下HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE男裝後，王齊麟信心大增「原來我也可以一身時尚」，身為網路公認最讚CP，他們為彼此打分數，王齊麟稱讚178公分的李洋穿出「180公分」的高度，李洋給王齊麟99分，差1分是「我們還要一直向前努力」。

黃筱雯穿Alice＋Olivia黃色褲裝，露腰也露背，是時尚小腰女。（吳松翰攝）

黃筱雯爸爸到場打氣。（吳松翰攝）

今年微風董事長廖鎮漢以「安全比業績更重要」為前提，鎖定奧運跟金曲就是希望透過振奮人心、滿滿的「正能量」，帶來「溫暖」。有趣的是，廖鎮漢身為奧運粉絲，昨在活動前已提早與麟洋配、黃筱雯相見歡合影。

？te壞特繼金曲獎全身粉紅後，昨再以one tone風格穿MM6白褲裝，誇服裝環保材質很透風。（吳松翰攝）

今晚是？te鍍金後首場時尚活動，也演唱4首歌犒賞粉絲，她喜歡幾何風格服飾，想添購墨鏡和帽子。黃筱雯平常穿運動風，喜歡亮色系，挑了顯瘦的褲裝走紅毯，父親也到場打氣，因最近受傷，對露腿還沒有自信，一度想戴拳擊手套上場，「比奧運比賽還緊張」。

黃宣穿陳柏霖潮牌(A）NOWHEREMAN，特別祝賀陳柏霖今天38歲生日快樂。（吳松翰攝）

入圍金曲獎最佳新人獎、與孫盛希一起演唱獲激賞的黃宣，在金曲獎首次大型演出後粉絲人數變高，今晚心情很放鬆，專程來逛逛。「五堅情」成員黃偉晉走開場，也出席的婁峻碩首次現場唱新單曲《Booyah》，粉絲下午去守候，他緊張到全身很抖，帥穿Paul Smith藍色花襯衫，笑說「台也是一種帥」。此外，紅毯星光還有《全明星運動會》受矚目的「小杰」廖允杰、「全聯先生」邱彥翔、和演員鍾岳軒，及微風旗下藝人孫麥傑、宋蘋恩、蜜多麗、佟凱玲、郭源元。

婁峻碩穿Paul Smith藍色花襯衫搭配APM Monaco銀色配飾，符合新歌《Booyah》夏日風情。（吳松翰攝）

過往信義之夜封館派對VIP只出不進，今年遵守防疫規範，採取VIP邀請進館制，嚴格落實防疫規定並控管入場人流，18時至24時控制一出再一進，從B1至4樓、45至47樓，同樓層、同時段每樓層不超過250人，全館控管在2000人內。

微風集團百貨事業處副總蔡碧芳表示，信義之夜預購先衝出佳績，今年目標業績要與去年4.7億元持平，有信心達成。（吳松翰攝）

人流雖受限，但微風信義今年持續增強時尚力，上半年Balenciaga專賣店擴大開幕、FENDI女裝精品店重新改裝開幕，上月底BOTTEGA VENETA帶來全新男女裝店型，9月底要迎來Van Cleef & Arpels，微風集團百貨事業處副總蔡碧芳表示，信義之夜預購先衝出佳績，帶動本月整體較上月業績提升198%，看好今晚時尚品牌的訂製包款、珠寶盒、服飾等買氣，目標業績要與去年4.7億元持平，有信心達成，目前人潮逐漸回流，期望之後「五倍券可以為業績帶來5倍成長」﹗