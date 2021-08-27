桃園市大園區1名73歲老婦26日接獲假檢警電話通知稱其帳戶涉及洗錢，須繳交存摺、提款卡供專人保管，沒想到老婦信以為真前往郵局準備辦理，所幸銀行行員及時察覺並通報警方勸阻，才順利守住老婦30萬元積蓄。

大園1名73歲陳姓老婦26日接到一通自稱是台北地檢署人員的電話，指稱自己帳戶疑似涉及洗錢案，且通知4個月仍未到案說明，甚至禁一步要求老婦提供郵局存摺，並用指定密碼申辦提款卡後將其交由專人保管，以調查資金流向，對方更傳來1張記有老婦年籍資料的刑事傳票照片取信老婦，老婦更因此信以為真。

老婦一時擔心自己真的涉入洗錢，慌張前往郵局申辦提款卡，行員辦理業務時發現老婦平時以存摺領錢，卻突然要求申辦提款卡，明顯有異，進一步詢問辦卡原因，老婦又神色緊張、支吾不言，一旁經理見老婦疑似遭詐騙隨即通報警方到場。

大園警分局表示，警方告知老婦，檢警單位一定是用郵寄等正當管道送達公文，絕不可能以傳真方式通知當事人到案，且任何電話、訊息，要求提、匯款或操作ATM，幾乎都是詐騙陷阱，老婦才恍然大悟，順利保住辛苦存下來的30萬養老金。