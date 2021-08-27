今天公布的一項研究顯示，隨着服務數碼化和基礎設施的發展，中國的智慧手機使用量繼續快速增長，網絡用戶首次突破10億大關。隨着智慧手機網上服務的發展，中國人日常生活中的大量瑣事，可以通過網上的遠程服務完成，如支付煤氣水電費、外賣送餐、網購、買藥甚至醫療諮詢等等。

《法國國際廣播》報導，根據官方機構中國互聯網絡信息中心（CNNIC）發表的一份報告，中國的網絡用戶在六個月內增加了2175萬，是比利時人口的兩倍。據6月份的最新統計，中國現在有10.11億人上網。

網絡信息中心的報告解釋說，這種增長是由於基礎設施，如中繼塔、網絡的改善，以及在公共服務、教育領域新的在線服務的出現，或是在小城鎮和農村地區，物流流通更好，促使電商得以發展。

報導說，中國的互聯網覆蓋率為71.6% ，農村地區為59.2%。

《法新社》指出，中國當局嚴密監控互聯網，刪除被認為是敏感的內容，例如批評國家重大政策，或是違反善良社會風俗與色情暴力內容。並要求網站和社交網站設置自己的審查人員，提前進行審核。

近年來，在習近平執政後，中共當局對網絡控制加強了，要求在日常生活中加強社會主義意識形態和道德的宣傳。

一些外國網站和社交APP在中國也被封鎖或禁止，如臉書（Facebook）、谷歌、Instagram、Whatsapp、Gmail、油管（YouTube）以及眾多西方媒體。