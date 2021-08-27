昨日(8月26日)國防部新聞表示，有2架大陸的軍用飛行器進入西南防空識別區，分別是運-8反潛機與直9直升機，其中直-9直升機是首次出現。雖然我空軍已派出巡邏飛機應對，但事件仍引起一些討論，猜測運8與直-9是不是打著反潛名號，在刺探我空域的弱點？對此中華戰略學會研究員張競表示，人人都可以猜測對方的動機，不過就事論事，就只憑運8與直9的航跡圖，無法判斷他們是否就在刺探空防。

大陸運8與直9進入西南空域的航線。(圖/國防部)

張競受訪時指出，若要藉由戰機飛航活動來刺探我空防作戰實力，就必須能夠同步掌握我方空防偵搜體系、掌握目標動態場景，以及目標迴跡在偵搜系統所呈現樣態，換言之，除非對方已經能夠入侵我方資訊網路，能同步取得我方目標動態資訊，否則僅憑著戰機(或者其他飛行器)的進入識別區，就掌握對方空防能力談何容易？

美蘇冷戰兩強對峙時期，蘇聯的Tu-95轟炸機、Tu-142海上巡邏觀察機經常前往靠近北約盟國的公海觀察，這種飛行任務幾十年，也沒能因此就刺探到北約的空防弱點。

張競分析，就算依據對方派遣戰機緊急升空，或是直接轉用在空機前往攔截，得以確認是對刻意飛航迫近戰機，採取對應性處置作為，考慮軍事行動執行各個環節間隙與落差，也只能估計出大約數值，其實準確性相當之低。

因此通常要研判戰機飛航進入特定空域真正任務，不但是航向、航速、高度以及所拋投特定音標或發射特定電子信號，都要相互比對，更要透過監聽戰機與管制其戰術作為與運動之長機、空中管制機、艦艇與地面雷達站臺間通信內容，更要掌握前述各單位時序同步，才能理解其所執行任務。

張競強調，由於現代通訊科技發展改善甚多，透過資料鏈路數位通信，結合展頻與跳頻技術，讓通信截收獲得情報資料空間極小，因此讓運用資料鏈路進行指揮管制之空中儎臺，更難以透過通信情報，掌握與辨識目標所執行任務項目。

最新機種現身臺海周邊海上空域，誠然值得注意，但就掌握其真實任務來說，所依循之理則完全相同，實不宜魯莽就遽下斷語，粗糙地認定對方的飛行器就是刺探空防能力平臺。