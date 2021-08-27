雖然現在台灣疫情漸漸趨緩，但是不少企業還是採取部分居家、部分返回公司的混合型態，根據Lenovo近期針對全球企業員工的調查，70%的受訪者表示居家辦公能增加工作滿意度，56%認為在家工作更有效率，因此在家打造最完整的行動工作站，即能為工作帶來更高的彈性及效率，而品牌近日也發表了最新的全新行動工作站系列ThinkPad P1、ThinkPad P15和ThinkPad P17，讓企業和員工無論何時何地都能在更佳的狀態下工作。

Lenovo ThinkPad P1 Gen 4系統經過全面翻新，配合獨家散熱設計能將效能最大化，定價7萬7500元起。（Lenovo提供）
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4系統經過全面翻新，配合獨家散熱設計能將效能最大化，定價7萬7500元起。（Lenovo提供）

Lenovo ThinkPad P15 Gen 2配備15.6吋UHD OLED螢幕，和最高NVIDIA RTX A5000顯示卡，定價5萬9000元起。（Lenovo提供）
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2配備15.6吋UHD OLED螢幕，和最高NVIDIA RTX A5000顯示卡，定價5萬9000元起。（Lenovo提供）

全新的Lenovo ThinkPad P1、ThinkPad P15和ThinkPad P17，均搭載了第11代Intel Core和Xeon行動處理器，同時支援PCIe Gen 4 SSD，以及最高NVIDIA RTX A5000顯示卡，ThinkPad P1 Gen 4 更支援NVIDIA GeForce RTX 3080，與Lenovo過往發表的工作站產品相同，ThinkPad P1、P15和P17均通過獨立軟體廠商(ISV)認證，並經過最嚴格的 MIL-spec 軍規測試，不管是外出或居家均能應付不同的狀況。

Lenovo ThinkPad P17 Gen 2搭載17.3吋色彩校準螢幕，擁有Lenovo行動工作站系列中最大的可視面積，定價7萬3500元起。（Lenovo提供）
Lenovo ThinkPad P17 Gen 2搭載17.3吋色彩校準螢幕，擁有Lenovo行動工作站系列中最大的可視面積，定價7萬3500元起。（Lenovo提供）
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