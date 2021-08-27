雖然現在台灣疫情漸漸趨緩，但是不少企業還是採取部分居家、部分返回公司的混合型態，根據Lenovo近期針對全球企業員工的調查，70%的受訪者表示居家辦公能增加工作滿意度，56%認為在家工作更有效率，因此在家打造最完整的行動工作站，即能為工作帶來更高的彈性及效率，而品牌近日也發表了最新的全新行動工作站系列ThinkPad P1、ThinkPad P15和ThinkPad P17，讓企業和員工無論何時何地都能在更佳的狀態下工作。

Lenovo ThinkPad P1 Gen 4系統經過全面翻新，配合獨家散熱設計能將效能最大化，定價7萬7500元起。（Lenovo提供）

Lenovo ThinkPad P15 Gen 2配備15.6吋UHD OLED螢幕，和最高NVIDIA RTX A5000顯示卡，定價5萬9000元起。（Lenovo提供）

全新的Lenovo ThinkPad P1、ThinkPad P15和ThinkPad P17，均搭載了第11代Intel Core和Xeon行動處理器，同時支援PCIe Gen 4 SSD，以及最高NVIDIA RTX A5000顯示卡，ThinkPad P1 Gen 4 更支援NVIDIA GeForce RTX 3080，與Lenovo過往發表的工作站產品相同，ThinkPad P1、P15和P17均通過獨立軟體廠商(ISV)認證，並經過最嚴格的 MIL-spec 軍規測試，不管是外出或居家均能應付不同的狀況。