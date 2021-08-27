囂張警車連續違規 中線等紅燈突左轉網怒：只許州官放火（取自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

桃園1名網友日前在大興西路跟永安路口發現1輛警察連續違規2次，該警車先是在雙白線上變換車道，接著又在中線等紅燈時，突然閃起左轉燈逕自左轉，影片曝光引發民眾撻伐；雖然根據影片無法確定該警車是否在執行重大勤務，但有網友指出警車並未開啟警示燈或警笛聲，已屬違法可檢舉。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前發布1則影片，影片中1輛警車行駛在馬路上，該警車原先在內車道上，行駛到一處路口前時，先是在雙白線上違規變換車道至中線道，在停等紅燈時，因為燈號顯示為可以左轉，警車竟在中線道突然閃起左轉燈，並逕自左轉，影片即為後方駕駛的行車紀錄器影像。

其他網友留言說，「一次左轉道違規切中線，一次中線違規左轉，可以檢舉2次。選我正解」、「檢舉啊！只許州官放火，不許百姓點燈嗎？」「緊急執行公務…選我正解」、「人家是波麗士，若沒有警急事件，又未有警笛聲可以舉發」、「沒亮執行燈，檢舉沒關係」、「官方說法：忘了開警示燈」。

依道路交通安全規則第93、99條之規定，警備車執行任務時，得不受行車速度之限制且於開啟「警示燈」及「警鳴器」執行緊急任務時，得不受標誌、標線及號誌指示之限制；另外在緊急任務時，包含搶救災難、重大事故、取締重大交通違規，得啟用警示燈及警鳴器，依法行使交通優先權，仍應顧及行人及其他車輛安全。