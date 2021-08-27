阿富汗喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，至少90名阿富汗人死亡、150人受傷，另外，美國國防部證實至少13名美軍死亡、18人受傷。對此，前民進黨立委郭正亮直言，ISIS在喀布爾機場搞爆炸案，很可能是和塔利班出現利益衝突及意識型態開始不合有關。

阿富汗首都喀布爾機場周邊26日發生恐攻爆炸，造成數百人死傷，美國國防部證實至少13名美軍死亡、18人受傷。圖為民眾無助的尋求幫助，一旁則是倒地的死者。(圖/路透社)

阿富汗喀布爾機場東面艾比門（Abbey Gage），不少死傷者倒臥在門外的污水道。目擊者指出，當地26日下午6時，一名自殺炸彈客在人群中引爆炸彈。美國中央司令部司令麥肯錫確認，至少13名美軍在事件中死亡，包括12名陸戰隊成員及一名軍醫。緊接著距離艾比門200公尺、主要是西方人下榻的大亨酒店（Baron Hotel）也發生爆炸。

喀布爾機場26日發生連環恐攻爆炸，讓醫院擠滿受傷民眾。(圖/美聯社資料照)

對於喀布爾機場爆炸案，極端組織「伊斯蘭國」分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）承認發動攻擊。為了控制情勢，美國五角大廈稱願與塔利班接觸。

現場到處是屍體，機場淪為煉獄。(圖/美聯社)

郭正亮27日上《TVBS》政論節目「新聞大白話」，他解讀，大家還是不要太高估美國總統拜登還能在阿富汗做什麼事，這兩天爆炸死了13名美軍，他認為，這顯然是ISIS內部分裂，原因是因為ISIS對塔利班取得政權轉型成執政團體相當不滿，因為ISIS是由多個國家人員組成，不是阿富汗人，而過去塔利班和ISIS是一起打仗的，阿富汗若穩定下來，塔利班和中俄等大國力量引進阿富汗，也不會容許ISIS的恐怖主義在阿富汗存活，若讓ISIS繼續為非作歹，很可能會被國際制裁，因此塔利班很可能會把ISIS趕走，所以ISIS為了不讓這種情況發生，才會不斷在阿富汗境內搞破壞，顯然是ISIS和塔利班在意識形態出現不合，利益出現衝突。