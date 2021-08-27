興櫃雅祥生醫（6652）今天（27日）召開董事會，考量撙節經費支出，決議縮減五股GMP廠運作，停止生產臨床試驗藥品，並依照勞動基準法及相關法令規定，資遣部份員工。

雅祥生醫並於今天下午7點於中華民國證券櫃檯買賣中心召開重訊記者會，總經理黃金鼎表示，由於公司仍處研發階段，尚無營業收入，因此透過縮減五股GMP廠運作，每年約可節省4千萬元支出之外，五股GMP廠閒置廠房設備將伺機出租，活化資產效益。

黃金鼎進一步說明五股GMP廠產製ES135三期臨床試驗所需之原料藥，由於現已儲備足量藥品，可充分供應ES135三期臨床及後續相關試驗使用。

黃金鼎也強調，停止生產臨床試驗藥品，不影響公司營運。五股GMP廠品管及品保部門仍維持正常運作。至於ES135臨床試驗藥品未來有必要時，將以委外方式生產。

雅祥生醫於2005年3月成立，實收資本額13.70億元，2018年8月興櫃，以發展創新治療滿足目前醫學上於神經系統疾病和損傷未達治療標準的醫療需求，首要專注治療脊髓及週邊神經損傷，改善睡眠障礙之助眠藥物。今天收盤價14.3元，依公開資訊觀測站，2019、2020年至今並無營收。

依據雅祥生醫官網介紹，雅祥製造之研發中產品ES135（rhFGF1）已取得台灣、歐盟、美國、中國等國家專利，為具有醫療效用之基因重組人類酸性纖維母細胞生長因子蛋白質原料藥，在長期與臺北榮總神經再生醫學中心醫療團隊合作下已完成第二期臨床試驗，應用於脊髓損傷適應症之開發已在台灣進入臨床三期試驗。此外，三合一複方SM-1助眠藥，亦已於美國完成一個第三期臨床試驗。

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