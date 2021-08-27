（23:00更新）傑克森霍爾央行年會周五登場，鮑爾發表演說重申，由於經濟成長符合預期，量化寬鬆（QE）今年就會展開退場，道瓊工業指數應聲大漲逾200點，那指、標普500指數分別漲約1%、0.7%，其創歷史新高。

市場聚焦美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）發表演說，期待釋出Fed在縮減購債計畫上的更多訊息，美股早盤齊揚，道瓊工業指數上漲約70點，標普500指數小漲約0.2%。

截至台北時間21點40分，道瓊工業指數上漲93.59點或0.27%，暫報35306.71點；那斯達克指數上漲31.06點或0.21%，暫報14976.87點；標普500指數上漲12.43點或0.28%，暫報4482.43點；費城半導體指數上漲14.41點或0.43%，暫報3384.80點。

5大科技巨頭漲跌互見，蘋果小跌0.63美元或0.43%，暫報146.91美元；電動車大廠特斯拉上漲1.98美元或0.28%，暫報703.14美元；台積電下跌0.06美元或0.05%，暫報118.04美元；聯電ADR上漲0.04美元或0.36%，暫報11.15美元。

美國7月核心PCE指數年增達3.6%，創下自1991年以來的新高，但仍符合市場預期，此外，7月的個人支出從6月月減1.1%降至0.3%，意味著Q3家庭支出逐漸疲軟。

阿富汗局勢不停惡化，26日激進組織伊斯蘭阿富汗分支ISIS-K發動恐怖攻擊，造成死傷慘重，逾百人喪生，其中包括13名美國軍人，有專家表示，阿富汗的局勢充滿不確定性，而市場最不喜歡的就是不確定性。