周杰倫釋出新歌，掀起粉絲熱議。（翻攝自IG）

周杰倫釋出新歌，掀起粉絲熱議。（翻攝自IG）

天王周杰倫（周董）27日無預警在IG宣布將推出新歌MV前奏，粉絲十分期待。周董日前首先於IG大方預告，「很多人覺得歌曲趕快丟出來，等不了專輯了，那我只好過幾天丟出個幾秒前奏加上MV，你們覺得如何，按讚數超過20萬代表接受，沒超過就代表等明年。」

周董此文一發出，已累積超過38萬按讚數，歌迷熱情敲碗，周董如今也霸氣實現承諾，在IG釋出新歌前奏MV，熱情說：「看來這麼多的按讚，前奏MV真的要播囉。」他的新歌是大眾熟悉的搖滾抒情曲風，只見他在MV穿著黑色襯衫，搭配黑色帽子，開著帥氣敞篷跑車，據悉他之前受廠商邀請到海外工作，在當地順便拍攝了MV，至於MV拍攝地點，暫時沒有透露。

周董直說：「哥說話算話，說好的前奏來了，有沒有一種回到黑色幽默的造型。」引起老婆昆凌及許多好友、粉絲興奮留言，五月天主唱阿信、玖壹壹團圓春風等好友按讚回應，阿信說：「為什麼我也有回到20歲的感覺。」昆凌也迅速回應眼冒愛心的表情符號，周董也隨即回應：「帥吧。」大方放閃。