味全龍隊27日推出「龍王」王維中先發，但他僅投4局失掉6分（3自責分），寫下返台個人先發局數最短、失分最多的一役，最終龍隊以3比8不敵樂天桃猿，吞下2連敗。

王維中前2局未失分，但在第3局碰上亂流，接連被邱丹、馬傑森敲安，2出局後保送郭永維、對廖健富投出觸身球形成滿壘，再被陳俊秀敲出安打，失掉2分。

4局下王維中狀況仍未回穩，加上二壘手守備失誤，單局失掉4分，最終用90球僅投4局退場，被敲8支安打，投6次三振、3保送，失掉6分，退場時球隊以3比6落後，最終吞下本季第4敗（另有2勝）。

猿隊重砲陳俊秀單場4支3「猛打賞」，貢獻4打點獲選單場MVP；而先發投手歐飛登「期末考」繳出6局被敲5安、4K、失3分成績，奪下本季第4勝（另有2敗）。

樂天桃猿歐飛登。（范揚光攝）

賽後陳俊秀表示，今天有把握住設定的球，加上最近球隊氣氛不錯，每個球員都知道自己的角色，「大家氣勢都非常好，為下半季冠軍也都非常拚。」