受到高壓西伸增強，今天（27日）各地水氣減少、晴朗穩定，午後雷陣雨範圍也較前一日縮減，主要在新竹以南山區發展。中央氣象局表示，明（28日）降雨以山區午後對流為主，須留意有短延時強降雨發生。未來幾天的天氣型態類似，但下週一（30日）起，午後雷陣雨範圍又開始增廣。

氣象局指出，明天氣穩定，各地上午晴朗炎熱，迎風面的東南部沿海地區以及恆春半島有零星短暫陣雨發生，午後短暫雷陣雨在中南部地區及各地山區發展，山區對流旺盛，須注意短延時強降雨、雷擊及強陣風出現，外出建議攜帶雨具備用。

氣象局指出，明天氣穩定，東南部沿海地區以及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及各地山區有短暫雷陣雨發展。（氣象局提供）

預報指出，到下週一（30日）前的天氣型態相當類似，各地晴朗穩定，午後山區有短暫對流雷陣雨，但雨勢並不會到太大。明各地高溫約33-35度，尤其是在台北盆地、高屏近山區內陸及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率，近中午感受較為悶熱，外出請多補充水分。

氣象局預估，下週一至下週五（30日至9月3日）高壓稍微減弱，水氣略增，東南部有局部短暫陣雨發生，各地上午多雲到晴，午後雷陣雨範圍增廣，西半部及各地山區有熱對流發展，須留意局部較大雨勢。