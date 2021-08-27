在YouTube有16.8萬追蹤粉絲的網紅「Gino勁宥」性侵某女直播主！Gino勁宥去年5月喝完酒後敲該直播主的房門，並將對方拖到廚房性侵得逞，之後該女直播主找他談判希望獲得道歉，他竟再度壓制對方性侵，遭對方崩潰提告；Gino勁宥堅稱是2情相悅，但法官認定罪行確定，判處4年10月徒刑，可上訴。

判決書指出，本名為莊凱博的YouTube網紅「Gino勁宥」去年5月與1名女直播主等共6名同事外出喝酒，因他與該女直播主同住一屋簷、不同房間，當天他回家竟趁著醉意，闖進對方房間內強吻對方，並將對方拉到客廳沙發上指侵，之後將再拖到廚房性侵得逞，之後便離開現場回房間。

該女直播主事後為顧及工作室的和諧與個人顏面，未將此事聲張，而是與Gino勁宥相約談話，希望對方能主動道歉，她就當作酒後亂性原諒對方，但沒想到見面後，她竟再次遭到對方性侵，Gino勁宥說「我看到你就忍不住想要」並不管她大聲拒絕，再次將她拖進廚房性侵，最後她被壓到地上遭性侵得逞，她事後崩潰提告。

Gino勁宥在法庭上堅稱2人是兩情相悅，他並無強迫；但法官認為，該女直播主平時與Gino勁宥互動良好，她無須用不實事實控告對方，且此事攸關個人名譽，實在無虛構誣陷的必要，因此認定Gino勁宥罪刑確定，考量2人尚未和解，26日依對女子以強暴方法而為性交兩罪分處有期徒刑3年6月、3年10月，合併應執行有期徒刑4年10月，全案可上訴。

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