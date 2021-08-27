「最美博士」許藍方近來才因為深陷與已婚醫生學長不倫戀風波，在直播中淚崩向關心她的粉絲道歉，想不到一波未平一波又起，外型亮眼的她，今(27日)又遭媒體報導指出，在為節目直播時，家中竟出現王少偉身影，引發熱議。

許藍方人美學歷高，在演藝圈追求者眾，今日更被網友爆料，指她日前在家中為TVBS《11點熱吵店》直播時，家中竟出現王少偉身影，最奇怪的是，當網友在節目IG留言表示看到王少偉時，直播影片更是立刻被刪除，令人直覺內情不單純。

對此王少偉感到相當冤枉，根據NOWnews今日新聞報導，王少偉經紀人直接表明網友看到的不可能是王少偉，透露1、2個月前可樂研究社的確有來信邀請王少偉上許藍方YT節目，但因為疫情影響關係，雙方都是透過電子郵件聯繫，最近更是完全沒有互動；而許藍方經紀人也無奈表示，沒圖沒影片，真的不知道要回應什麼。

幸好許藍方心情並沒有受到這件烏龍緋聞影響，今晚還是這樣在直播分享性學知識，被問起「為何射完有些人會硬一段時間，有些人會馬上軟」，她專業解答：「你們應該知道勃起是因為陰莖充血，那陰莖充血其實每一個人每個個體它血退的時間不一樣，這是第一個原因。第二個我個人認為，跟每個人如果是你自己跟自己比的話，我覺得興奮度是有差的。」更稱大概平均每個人射完會硬3到5分鐘，但不是每個人都這樣，射完會軟也是正常的，若硬太久則要記得去看醫生。