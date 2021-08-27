傑克森霍爾央行年會周五登場，聯準會(Fed)主席鮑爾發表演說時重申，由於經濟成長如預期強勁，量化寬鬆(QE)今年就會開始退場。

鮑爾在預先準備的講稿中提及，「在上個月底的例會上，我就是持此一看法，其他多數決策官員也一樣，如果經濟走勢符合預期的話，那Fed今年就應該啟動縮減每月1200億美元的購債計畫。自上次例會以來，經濟已在7月就業報告展現出更大的進展，不過Delta變種病毒則進一步蔓延。」

與此同時，有4名Fed官員表態支持QE退場。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝(Raphael Bostic)在接受路透專訪時指出，「按照目前的經濟情勢，Fed於10月啟動縮減購債將是合理的決策。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)周四表示，「鑒於通膨率意外居高不下，而且明年是否下滑也不確定，我們希望能展開縮減購債，並在明年第一季就讓QE完全退場。」 布拉德還表示，「購債計畫完全退場後，我們到時候便能就情勢進行評估，比如觀察通膨率是否下滑，若是沒有降溫，那我們就必需採取更積極的作為，透過貨幣政策壓低通膨。」

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan )也明確指出，他希望Fed在9月例會時就宣布縮減購債，並於10月正式執行，退場計畫最好是在差不多8個月內完成。明年底前就可能升息。 卡普蘭指出，資產購買計畫用意是在疫情危機最嚴重時刺激需求，但需求面早就不是問題，他現在關切的重點在於資產購買計畫對市場風險胃納的影響。

堪薩斯聯準銀行總裁喬琪(Esther George)則表示，「我們將看到就業持續成長，經濟持續強勁成長，意謂著我們QE計畫今年就可以有所調整，調整的時機宜早不宜晚。」

喬琪不願透露希望啟動QE的確切時點，不過她特別強調因為QE方案，「美國房市顯然已經泡沫化。」