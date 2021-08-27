樂天桃猿27日以8比3擊敗味全龍，洋投歐飛登在「期末考」繳出先發6局失3分的優質先發成績，是來台轉先發後最佳表現，對於球隊現在的洋將競爭，他不認為有壓力，因為身為球員這些競爭是必須面對的。

猿隊陣中目前有歐飛登、豪勁、猛快、霸林爵，另外還有新洋投狂威在二軍待命，不過近期毆飛登及猛快狀況並不理想，面臨「期末考」的情況。

今天歐飛登用94球投6局，投出4次三振、2保送，被敲5支安打失3分，奪下本季第4勝，也中止近期2連敗。賽後猿隊總教練曾豪駒表示歐飛登今天配球快慢進攻控制得不錯，原本過去到第5局會有體力下滑的問題今天也沒有產生。

歐飛登也認為今天身體狀況比預期的好，但他也說不出個所以然，可能跟休息天數有關，今天身體連動都是更好的狀態。

對於目前陣中5名洋投的競爭，歐飛登不認為會有壓力，因為這就是身為職業球員需要面對的挑戰，「我知道會面臨這樣的競爭，但不會因此有特別的壓力，因為大家都是隊友，打從心底希望大家有好表現，不管是一、二軍，身為隊友都是希望大家有好表現。」