台東71歲陳樹菊阿嬤3年前因病休養，退休不再賣菜後，鮮少露臉。但她將在28日捐贈1500萬元給台東縣府做為「急難慰助基金」，幫助弱勢產婦醫療及不幸難產過世產婦的孩子，同時也紀念母親陳籃阿笋女士；縣府社會處除了感謝陳樹菊，也將成立專戶將這筆善款妥善運用，發揮最大效益。

陳樹菊表示，她小學6年級時，因為母親陳籃阿笋產下妹妹後不幸過世，她為了紀念母親，才想幫助需要的人，她已和縣府社會處討論如何運用這筆錢；社會處說明，這筆基金首先將成立專戶，將針對弱勢產婦醫療及母親不幸難產過世的孩子使用，將做為助學金和慰問金，直到孩子滿12歲為止。

據了解，有「愛心菜販」之稱的陳樹菊，在退休前已經捐出逾千萬元幫助貧困民眾及學校，並在2018年10月退休後捐出2張保單，身故理賠款1600萬元將給予台東馬偕和台東基督教醫院，做為貧困病人的醫療補助慈善基金。這次又捐出儲蓄險保單1500萬元給縣府，持續行善。

此外，陳樹菊自13歲起就放棄升學，在台東市中央市場賣菜養家，更將辛苦賣菜所得捐出逾千萬元行善。她在2018年6月間健康亮起紅燈，病倒在菜攤上，經開刀治療出院後，她毅然決定退休，將50餘年的菜攤收掉，在同年3月底到高雄市宮廟休養，近2年時常返高雄、台東兩地。