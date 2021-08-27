國產高端疫苗開打，依舊不少民眾質疑保護力等數據不明，加上因傳出4名施打後死亡案例，爽約率不斷攀升，但近日高端疫苗悄悄登上WHO官網，相關抗體數據也全曝光，引發熱議。

WHO在本月13日發布新聞稿，探討是否需加打第三針疫苗，與各大廠牌疫苗的數據，其中，高端疫苗數據也見光。根據圖表顯示，高端疫苗在施打完兩劑後，過了兩周，抗體會來到494.85(IU/mL)，接著開始下滑，到了第119天降至76.59(UI/mL)。

WHO官網上也出現高端施打後的抗體數據，引發熱議。(圖／WHO)

到了第209天，施打完第三劑抗體為79.35(UI/mL)，三劑打完後的第28天，抗體可拉高至818.31(IU/mL)。

根據《TVBS》報導，北市聯醫中興院區內科主治醫師姜冠宇表示，若從這份數據來看，高端疫苗抗體下降速度確實相較快速，但BNT所提供的數據沒有連貫性，直接顯示到8個月後抗體剩16.7%，暫時無法做出結論。

姜冠宇說，目前就各疫苗數據來看，對於抵擋Delta變異株都有一定難度，但也顯示，疫苗接種第三劑，可有效提升抗體量，並且維持更長的時間。