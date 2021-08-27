Delta變種病毒持續蔓延，東南亞地區疫情慘重，其中越南作為全球紡織產業重鎮，單日新增確診處於上萬人高位，供應鏈中斷情形幾近失控，知名品牌Abercrombie & Fitch（A&F）交貨時間因此延誤1至3周，周四股價一度暴跌逾10%。

全球疫情肆虐，亞洲多個地區受疫苗短缺之苦，確診病例居高難下，東南亞地區更是其中重災區，曾為防疫楷模的越南單日新增確診病例不斷攀高，同時該國也是全球紡織代工重鎮，上月美國服裝鞋業協會致函美國總統拜登，希望能向越南等國家捐贈疫苗，不僅能緩解供應瓶頸的困頓，同樣也挽救幾百萬人的生命。

時至今日，紡織供應鏈未爆彈似乎逐漸浮現，《CNBC》報導，百年服飾品牌A&F周四股價一度重挫逾10%，創下從疫情以來的最大跌幅，針對此次的暴跌，該公司表示，原因是今年Q2銷售獲利表現不如市場預期，以及越南工廠停擺引發的交貨延宕。

該公司高階主管指出，工廠產能停擺可能將會持續到今年9月，此外，交貨期也延遲約1至3周的時間；財務長Scott Lipesky表示，目前正積極應對供應鏈中斷所帶來的衝擊，降低對開學季的銷售影響，希望那些工廠能在下個月或是Q4時開始運作，但也直言，「越南工廠的情形已經超出掌控了」。

不僅是A&F，越南為美國第2大服裝鞋類生產國家，Nike、GAP等許多知名品牌企業皆在越南設有產線，Nike於越南有超過200家的供應商，2020年該國達Nike運動鞋出口量的50%，Nike發言人上個月發聲明，希望當地供應商能夠優先考量員工的健康及生計。

值得一提的是，儘管A&F周四遭遇慘烈的拋售，但今年為止股價漲幅仍逾70%，推升其市值達到21億美元；截至台北時間22點53分，A&F上漲1.51美元或4.23%，暫報37.20美元。