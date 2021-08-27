外界預期蘋果將於9月14日發表iPhone 13系列手機，據傳Pro款式儲存容量高達1TB，iPhone 13 Pro與Pro Max價格推估分別為1049美元（約台幣2.8萬元）與1149美元（約台幣3.1萬元）起跳，可望刷新蘋果史上最貴手機紀錄，而這也反映零組件成本上漲現實。
據了解，iPhone 13將推出4款機型，包括iPhone 13、mini、Pro與Pro Max。外界推估，iPhone 13高階款價格漲幅可能落在3％～5％間。蘋果可能將iPhone 13 Pro價格定在1049美元、Pro Max定在1149美元起跳。
iPhone 13與mini價格則深受消費者需求影響，蘋果可能記取Phone 12 mini需求低迷教訓而決定不漲價或漲幅有限。iPhone 12與mini先前定價分別為799與699美元。
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