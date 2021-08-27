周曉涵大方展露好身材。（多曼尼提供）

周曉涵獲內衣品牌青睞。（多曼尼提供）

周曉涵2021年不畏疫情影響，年初至今已狂接5項代言，連同續約代言共計9項代言，舉凡內衣、保養品、益生菌、衛生棉到美白飲等女性商品一網打盡，從頭到腳都是商機。

其中內衣品牌代言邁向第7個年頭，在競爭激烈的內衣市場，她兼具銷量與指標屹立不搖。廠商開心表示，周曉涵的人形立牌在每家分店就像財神爺一樣，只要店員開店時搬到店門口，一定會有人入店指名要買該款內衣，也曾碰到有粉絲即使花萬元高價收購，店家也不願割愛「帶貨女王」的人形立牌。

回想7年前第一次拍攝內衣品牌廣告，周曉涵妝髮完成後尷尬癌大爆發，完全不敢走出休息室大門，偷偷乾了一整杯純的威士忌酒壯膽，才硬著頭皮完成一張張美照。

她現在不但不恐懼，還能在攝影師換燈轉景的空檔，穿梭棚內取景自拍。7年來不變的就是她拍攝前的減肥過程，過去都是餓個幾天瘦身甩脂，但近年來自我要求越來越高，不僅僅要瘦還要有線條美感。她拍攝前2個月會開始進行飲食控制加大量運動的魔鬼體雕計畫，接近拍攝期的衝刺階段，會以168飲食外加戒澱粉來維持體態巔峰。

今年她重拾書本到實踐大學修讀藝術市場學，鑽研藝術投資，重溫學生身分。很有投資眼光的她，建議大家可以從新銳藝術家作品下手，入手價通常落在1000美金以下，比一個名牌包包還便宜，在發展中的藝術家就跟發展中的城市一樣，有許多未開發的可能性。

不過她也叮嚀大家，投資前一定要常逛藝廊、拍賣會和藝術展去累績經驗值，才有機會購入有升值空間的藝術品。更重要的是以自己的心出發，買真正喜歡的作品，看著藝術品會有特殊的感受，像是開心、感動、平靜或療癒等等，就像談戀愛，選自己有感覺的最重要。如果僅以投資角度出發，買入不是真正喜歡的作品，就失去療癒自己的機會很可惜。