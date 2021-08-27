LINE與台灣血液基金會攜手打造全球首發的LINE FRIENDS主題限定捐血車，8月29日將再度現身中和，陪伴民眾一起挽袖捐熱血，活動當天將有4輛捐血車，民眾只要捐血250c.c.即可獲贈便利商店禮券及白米、米粉等精美好禮，號召民眾一起挽袖助人。

新北市中和同濟會、盛隆開發建設股份有限公司與新北市警察之友會秀山警友站等單位合作，8月29日上午9時至下午5時在秀朗橋捷運站將舉辦「攜手一起愛捐血」活動。

民眾只要捐血250c.c即可獲贈便利商店禮券100元及白米、米粉、牙刷旅行組等精美好禮，另外，捐血即贈送LINE愛心夾鏈袋，鼓勵民眾一起挽袖助人。

中和同濟會會長林言峰指出，受到疫情影響衝擊民眾捐血意願，隨著疫情趨緩，再度結合不同單位一起舉辦捐血活動，鼓勵民眾捐出熱血，一起回饋社會助人。

中和警友辦事處秀山站站長劉永祥說，每次舉辦捐血活動都可以看到許多警察自動自發報名捐血活動，捐出熱血透過另一種方式持續守護民眾。

主辦單位表示，擔心民眾於現場久候，現場同時安排有危老重建、都市更新等現場解說，另外還有律師李文聖免費法律諮詢服務。立委林德福服務處、立委江永昌服務處、中和警分局秀山派出所等單位協辦。